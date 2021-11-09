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Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tır şoförüne tahliye kararı

09.11.2021 12:56
Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tır şoförüne tahliye kararı

Bursa'da geçirdiği trafik kazasının ardından başka bir aracın kaza yapmasına ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da geçirdiği trafik kazasının ardından başka bir aracın kaza yapmasına ve bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanık avukatı, tırın devrilmesinin ardından kaza yapan diğer aracın hızının tam olarak tespit edilememesi nedeniyle önceki raporda otomobil sürücüsünün kusursuz gösterilmesini kabul etmediklerini belirtti. İlk rapora göre müvekkilinin azami hız sınırını aşmadığını anlatan avukat, sanığın kazanın ardından başka kazanın meydana gelmesini engellemek için çaba sarf ettiğini belirterek tahliyesini istedi.

Ailesinin mağdur olduğunu ve bakmakla yükümlü felçli annesi bulunduğunu savunan sanık Hakan G. de tahliyesini talep etti.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen haziran ayında Hakan G'nin kullandığı canlı hayvan taşıyan tır devrilmiş, ardından meydana gelen ikinci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından tutuklanan sanık hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Otomobil, Mahkeme, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davada tır şoförüne tahliye kararı - Son Dakika
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