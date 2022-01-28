Bursa'da bir kişinin öldüğü kazayla ilgili davanın görülmesine devam edildi - Son Dakika

Bursa'da trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen tır şoförünün yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Hakan G. katılmadı, mağdur vekilleri ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, kazaya ilişkin bilirkişi raporunu okudu.

Dosyadaki kaza tespit tutanağı ile bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden sanık ve maktulün kural ihlallerinin bulunup bulunmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde geçen yıl haziran ayında gelen kazada, canlı hayvan taşıyan Hakan G'nin kullandığı tır devrilmiş, ardından devrilen araca çarpan otomobil sürücüsü Yusuf Şal hayatını kaybetmişti.