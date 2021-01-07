Son dakika haberi: Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti
07.01.2021 15:18
Son dakika haber: Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti Sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesiyle ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, sahte içki satan bir kişiyi...
Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti
Sahte içki satan şüpheli gözaltına alındı
BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesiyle ilgili harekete geçen jandarma ekipleri, sahte içki satan bir kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Ömerbey Mahallesi'nde bulunan bağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin şüpheli ölümü ve bir kişinin zehirlenmesi sonucu harekete geçen ekipler bir büfede sahte içki satışı yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Büfede yapılan aramalarda, 11 adet 1 litrelik etil alkol ve 55 adet anason yağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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