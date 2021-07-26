Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü tutuklandı

BURSA'da, otomobil sürücüsü Müslüm Kaptan'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi (38), tutuklandı.

BURSA'da, otomobil sürücüsü Müslüm Kaptan'ın (29) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi (38), tutuklandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl İlçesi Bursa- Ankara karayolu Mezitler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Eskişehir'den Bursa'ya giden Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı çelik sac yüklü TIR'ın gaz pedalı takılı kaldı. Yokuş aşağı hızlanan TIR'ın dorsesindeki her biri 3'er ton ağırlığındaki çelik sac makaralar, yola düştü. Çelik makaranın isabet ettiği Müslüm Kaptan'ın kullandığı 17 GP 565 plakalı otomobil, hurdaya döndü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Kaptan'ın öldüğünü belirledi. Kaptan'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI Öte yandan gaz pedalı takılı kaldığı öne sürülen TIR, kaza yerinden 30 kilometre sonra durabildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Hüseyin Çiftçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftçi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Memleketi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gönderilen Müslüm Kaptan'ın cenazesi ise ikindi namazının ardından defnedildi.



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