Bursa'da bir kişinin restoranda öldürülmesine ilişkin 5 sanıklı dava - Son Dakika
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Bursa'da bir kişinin restoranda öldürülmesine ilişkin 5 sanıklı dava

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna'nın silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bir kişinin restoranda öldürülmesine ilişkin 5 sanıklı dava, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Beytullah Suna'nın silahla vurularak öldürüldüğü olayla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, 4 tutuksuz sanık ve tarafların avukatlarıyla yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, şahsa ateş etmediklerini ileri sürdü.

Mahkemeye heyeti, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

15 Ağustos 2016 tarihinde Beytullah Suna, bir restoran önünde bazı kişilerle tartışmış. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, şahıslardan biri silahıyla ateş etmişti.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Suna, sırtına isabet eden 2 kurşun nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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