Bursa'da bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sırameşeler Mahallesi Ulu Sokak'ta F.K'nin (41) bacağından yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin 16 ACL 365 plakalı araçla kaçtığını belirledi.

Ekipler, söz konusu araçta bulunan M.E. (31), T.E. (27), E.Ş. (23) ve Ş.Ö'yü (36) yakaladı.

Silahla yaralama olayının failinin M.E. olduğu, bu kişi ile E.Ş'nin ayrıca uyuşturucu bulundurmaktan arandığı anlaşıldı.

Araçta yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, 6 fişek, 10,6 gram metamfetamin ve 18,8 gram selvia ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.