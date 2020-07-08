Bursa'da bir kişinin tarlada öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin tarlada öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor

Bursa'da bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin davada, biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin davada, biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Hüseyin G. ile taraf avukatları ve maktul Memduh Altuntop'un yakınları duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşmada zorla getirilmesine karar verilen, İlhan G'nin kardeşi tutuksuz sanık Hüseyin G. savunmasında, kendisine yöneltilen suç delillerini gizlediği iddiasını kabul etmedi.

Hüseyin G, ağabeyinin olay gecesi eve geldiğini ve şüpheli bir halinin bulunmadığını öne sürdü.

Ağabeyinin ertesi gün "Sizde çıkardığım kıyafetleri yok et." mesajı attığını belirten Hüseyin G, bunun üzerine eşyaları çöpe attığını iddia etti. Mahkeme başkanının jandarmadaki ifadesinde eşyaları yaktığını söylediğini hatırlatması üzerine sanık, eşyaları yaktığını ifade etti.

Maktulün annesi Saadet Altuntop ise sanık İlhan G'nin idam edilmesini istediğini belirterek, "Benim yaşadığımı yaşamadan ölmesin, Allah ona da evlat acısı yaşatsın." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesine ve sanık İlhan G'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl nisan ayında Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki tarlada Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuş, İlhan G, Öztürk T. ve Kadriye B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.


Tutuklu sanıklar ve İlhan G'nin kardeşi Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T. hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B. hakkında da "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu sanıklardan Öztürk T. ve Kadriye B. önceki duruşmada tahliye edilmişti.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişinin tarlada öldürülmesiyle ilgili 4 sanık yargılanıyor - Son Dakika
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