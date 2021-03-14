Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayan zanlılar uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişiyi bacağından yaralayarak kaçan zanlılar, kaçtıkları araçta uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki F.A., kimliği belirsiz kişiler tarafından sol diz altından silahla vurulması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri, kamera görüntülerinden olaya karışan aracın 16 ACL 365 plakalı araç olduğunu tespit etti. Araçla birlikte yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada ise 1 adet ruhsatsız 7.65 mm tabanca, 6 adet fişek, 10.6 gram metamfetamin, 18.8 gram selvia bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.E., yaralama olayını araçta bulunan tabanca ile kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA