Üye Girişi
Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı

18.02.2022 16:48
Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı

Bursa'da hastane otoparkında tartıştığı kişiyi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bursa'da hastane otoparkında tartıştığı kişiyi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Canip B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında 15 Şubat'ta meydana gelen olayda F.A. (41), çocuğunun ameliyatını konuşmak için eski karısının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Canip B. (47) ile buluşmuştu.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Canip B'nin, yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürülmüştü.

Bacaklarından yaralanan ve çevredekiler tarafından hastanenin içine taşınan F.A. ameliyata alınmış, olaydan sonra otomobiliyle uzaklaşan Canip B. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı Oğlunun ceza yediğini gören anne, çakarlı ışık cihazını oğlunun başında parçaladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Hastane, Bursa, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 16:55:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement