Bursa'da bir kişiyi hastane otoparkında silahla vuran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da hastane otoparkında tartıştığı kişiyi silahla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Canip B, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilmesinin ardından cezaevine gönderildi.

Olay

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında 15 Şubat'ta meydana gelen olayda F.A. (41), çocuğunun ameliyatını konuşmak için eski karısının erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Canip B. (47) ile buluşmuştu.

İkili arasında çıkan tartışma sırasında Canip B'nin, yanındaki tabancayla ateş ettiği öne sürülmüştü.

Bacaklarından yaralanan ve çevredekiler tarafından hastanenin içine taşınan F.A. ameliyata alınmış, olaydan sonra otomobiliyle uzaklaşan Canip B. ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.