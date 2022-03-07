Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

07.03.2022 15:24

Bursa'da, bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırılan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da, bir kişiyi yaklaşık 500 bin lira dolandırılan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte yaşayan Necati K'yi (78) telefonla arayan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıttı.

Zanlı, yaklaşık 4 dakika konuştuğu Necati K'den bir soruşturma kapsamında hesabında ve evde bulunan birikimini, adresine yönlendirecekleri kişilere teslim etmesini istedi.

Şüpheliye inanan Necati K, aralarında dövizin de bulunduğu yaklaşık 500 bin lira tutarındaki parayı yanına gelen kişiye verdi.

Daha sonra dolandırıldığını anlatan Necati K'nin başvurusu üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Zanlıların kaçtıkları aracı belirleyen polis, Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Ali Y. (25), Mehmet A.Y. (23), Nurettin C. (18) ve Levent A'yı (18) Adana'ya girdikleri sırada gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda şüphelilerin Necati K'den aldığı para bulunarak müştekiye teslim edildi.

Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı
Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı
Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı
Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı
Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı
Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar 4 dakikada dolandırdılar, 24 saat geçmeden yakalandılar 'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2) 'Kedi' lakaplı hırsızlık şüphelisine suçüstü (2)

Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir kişiyi telefonla 500 bin lira dolandıran 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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