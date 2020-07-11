Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
BURSA'nın Harmancık ilçesine bağlı kırsal İshaklar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
BURSA'nın Harmancık ilçesine bağlı kırsal İshaklar Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Harmancık ilçesine bağlı kırsal İshaklar Mahallesi, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile ikinci bir emre kadar karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı.Harmancık Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Harmancık ilçesi İshaklar Mahallesi'nde koronavirüs (Covid-19) görülen vakalarının artması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren İshaklar Mahallemiz ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır. Mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:33 Kaynak: DHA
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