Bursa'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi
08.11.2020 11:46
Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik İlçme Emniyet Müdürlüğü şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan aracın camından uyuşturucu madde atıldığını tespit eden polisler, aracın peşine düştü. Kovalamaca Yenişehir Eğerce Mahallesi'ne kadar devam etti. Vatandaşların yardımı ile B.G (25) ve F.Ş (25) gözaltına alındı. - BURSA
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