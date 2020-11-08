Bursa'da bir miktar uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik İlçme Emniyet Müdürlüğü şüpheli gördükleri bir aracı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan aracın camından uyuşturucu madde atıldığını tespit eden polisler, aracın peşine düştü. Kovalamaca Yenişehir Eğerce Mahallesi'ne kadar devam etti. Vatandaşların yardımı ile B.G (25) ve F.Ş (25) gözaltına alındı. - BURSA