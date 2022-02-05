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Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi - Son Dakika

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

05.02.2022 09:15
Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

Bursa'da 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosikletle seyir halindeyken diğer sürücüler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i bebek 5 kişi bindikleri motosiklet ile gezintiye çıktı. Bu tehlikeli anları vatandaşlar şaşkınlıkla izlerken, en arkada oturan kişinin ise düşme noktasına geldiği görüldü. Gözlerine inanamayan vatandaşlar, 'bu kadarına da pes' dedi. - BURSA

Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi
Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi
Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi

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Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir motosiklete 5 kişi bindi - Son Dakika
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