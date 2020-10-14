Bursa'da "Bir Nefes Karadeniz" Konseri - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü ses ve saz sanatçılarının katılımıyla "Bir Nefes Karadeniz" Konseri düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şef Altan Göl yönetimindeki sezonun ilk konserinde solistler Züleyha Savaş, Cemile Kara Polat ve Şerif Pir Trabzon, Giresun, Artvin, Rize ve Karadeniz bölgesindeki birçok yörenin türkülerini seslendirdi.

Konserde "Salına Salına Suya Gidersin", "Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım", "Hayde Gidelim Hayde" ve "Tiridine Bandım" gibi şarkılar seslendirildi.

Gecenin sonunda solistler ve şef, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.