Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3 - Son Dakika

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Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3
6 saat önce
Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3
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