Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3 - Son Dakika

Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3

6 saat önce

Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3.

Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3

Bursa'da bir okulda 28 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü-3

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:10 Kaynak: DHA
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