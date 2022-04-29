Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu - Son Dakika
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Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

29.04.2022 10:09
Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu.

Bursa'da ölü yunus balığı karaya vurdu. Geçtiğimiz günlerde bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu.

Olay, Mudanya ilçesi Eğerce sahilinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda ölü bir yunus balığı olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Ölü yunus balığını incelenmek üzere belediye ekiplerince götürüldü. Geçtiğimiz günler Ayazma sahiline başka bir ölü yunus balığı daha karaya vurmuştu. - BURSA

Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu
Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu
Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu

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Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir ölü yunus balığı daha karaya vurdu - Son Dakika
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