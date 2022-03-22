Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı - Son Dakika
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Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı

22.03.2022 01:07
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü.

Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev topuna döndü. Araç sürücüsü olan yaşlı adam canını zor kurtarırken gözünün önünde aracı kül oldu.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi İhsaniye Caddesi'nde meydana geldi. Salim Dereli idaresindeki 16 BSM 65 hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Dereli, aracı hemen durdurarak canını zor kurtardı. Aracın yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen hafif ticari araca yaklaşık yarım saat müdahale sonucu tamamen kontrol altına aldı. Salim Dereli aracının yanarak kül olmasını duygulu gözlerle izledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan araçta bulunan yakıt nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanırken mahalleli panik dolu anlar yaşadı. - BURSA

Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı
Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tragger, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir otomobil, sahibinin gözü önünde alev alev yandı - Son Dakika


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