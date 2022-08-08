Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı - Son Dakika
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Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı

08.08.2022 09:23

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir yolunda gece yarısı ters yönde kilometrelerce seyir etti.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmir yolunda gece yarısı ters yönde kilometrelerce seyir etti. Ölüme davetiye çıkaran sürücüyü diğer araç sürücüleri selektör yaparak ikaz etti. Bu şekilde bir süre ilerleyen sürücüyü jandarma ekipleri kontrol noktasında yakaladı.

Olay, İzmir yolu Karacabey ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Kimliği henüz öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile Karacabey istikametine doğru ters şeride girerek kilometrelerce süratli bir şekilde seyir etti. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, jandarma ekipleri sürücüyü kontrol noktasında yakalayarak işlem başlattı.

Sürücünün ters şeritte ilerlediği anlar ise başka bir araçta bulanan vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Tersten giden sürücünün ne yapmaya çalıştığını anlayamayan diğer sürücüler klakson çalarak ikaz yapmayı da ihmal etmedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı - Son Dakika
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