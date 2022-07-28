Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika
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Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu

28.07.2022 09:15
Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu

Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters şeride girerek ölüme meydan okudu.

Bursa'da bir otomobil sürücüsü ters şeride girerek ölüme meydan okudu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir sürücü otomobili ile ters şeride girerek suratli bir şekilde gitti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Diğer bir görüntüde ise bir kişi motosikletin korumasız kasasına oturarak seyretti.

Tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ters şeritte giderek ölüme böyle meydan okudu - Son Dakika
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