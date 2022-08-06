Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

06.08.2022 04:27
Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı

Bursa'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildiAlınan bilgiye göre, Miray Güneş yönetimindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun...

Bursa'da bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi

Alınan bilgiye göre, Miray Güneş yönetimindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki çorba salonunun önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu aydınlatma direği devrilirken otomobil, o sırada içeride müşteriler bulunan çorba salonunun duvarına çarparak durabildi.

Sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. İş yerindeki çalışanlar ve müşterilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Güneş, Bursa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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