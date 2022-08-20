Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

20.08.2022 10:27
Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Bursa'da bir parkın kenarındaki kaldırımda erkek cesedi bulundu.

Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde, Öğretmenler Parkı'nın yanındaki kaldırımda hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ayhan Uluyüz (57) olduğu belirlenen bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluyuz'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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