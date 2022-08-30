Çevre yolunda araçların arasında ölüme meydan okudu.. - Son Dakika
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Çevre yolunda araçların arasında ölüme meydan okudu..

30.08.2022 09:34
Çevre yolunda araçların arasında ölüme meydan okudu..

Bursa'da bir şahıs, çevre yolunda hızla gelen araçların arasında yürüyerek tehlike saçtı.

Bursa'da bir şahıs, çevre yolunda hızla gelen araçların arasında yürüyerek tehlike saçtı. Ölüme meydan okuyan kişi, bir süre sonra muhtemel bir facia yaşanmadan yoldan çıkarak uzaklaştı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, üzerindeki kıyafetleri çıkaran bir şahıs, şehrin en işlek olduğu yollarından birinde üstünü çıkararak yürüdü. Akli dengesi yerinde olmayan şahısın çok yakınından süratli bir şekilde araçlar geçerken görenlerin ise yüreği ağzına geldi. Şahıs, bir süre sonra bir facia olmadan yoldan çıkarak uzaklaştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çevre yolunda araçların arasında ölüme meydan okudu.. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre yolunda araçların arasında ölüme meydan okudu.. - Son Dakika
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