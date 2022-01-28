Bursa'da bir senede 76 can kaybı - Son Dakika

Bursa'da yapılan bütün ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. Bursa'da, 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında 76 kişi olay yerinde hayatını kaybederken; yaralanan 9 bin 471 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2021 yılına dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Ülke genelinde 430 bin 204 kazada 276 bin 935 kişi yaralandı, 2 bin 422 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aralık ayında ise 35 bin 353 trafik kazasında 21 bin 228 kişi yaralandı, 180 kişi hayatını kaybetti. Resmi verilere göre Bursa'daki kazalarda yine onlarca ocağa ateş düştü. Geçtiğimiz Aralık ayında Bursa'da 543 ölümlü ve yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda yaralanan 771 kişi hastanelere kaldırıldı. 8 ki ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Sadece bir ay içerisinde Bursa'da bin 201 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bursa'da geçtiğimiz sene meydana gelen 6 bin 671 trafik kazasında 9 bin 471 kişi yaralandı, 76 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Şehir genelinde geçen yıl 13 bin 579 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların büyük bir bölümünde sürücüler kendi aralarında anlaştı. Sorunu çözemeyen sürücüler için ise Trafik Denetleme Şubesi ekipleri devreye girdi. - BURSA