Ezdiği köpeğe aldırış etmeden aracını park edip gitti - Son Dakika
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Ezdiği köpeğe aldırış etmeden aracını park edip gitti

29.07.2022 09:19
Ezdiği köpeğe aldırış etmeden aracını park edip gitti

Bursa'da bir sitede cipiyle köpeği ezen şahıs yerde çırpınan köpeğe aldırış etmeden aracını park edip evine gitti.

Bursa'da bir sitede cipiyle köpeği ezen şahıs yerde çırpınan köpeğe aldırış etmeden aracını park edip evine gitti. Köpeğin ezilme anları sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Aynı köpeğin iki sene önce de üzerinden araba geçtiği ve boğazına dikiş atıldığı öğrenilirken, site sakinleri yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 EBK plakalı cip sürücüsü siteye giriş yaptığı esnada yerde yatan ve site sakinlerinin bakımını üstlendiği köpeği ezdi. Cipin iki lastiğinin üzerinden geçtiği köpek yerde can çekişirken, cipteki şahıslar araçtan inerek köpeği ezdiğini fark etti. Köpeğin çırpınmasına aldırış etmeyen araç sürücüsü ve yanındaki yolcular tekrar araca bindikten sonra aracı park edip olay yerinden uzaklaştı. Sesleri duyan site sakinleri can çekişen köpeği araçlarına alarak veterinere götürdü. Ancak veteriner kliniğinde yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek kurtarılamadı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri cipin sürücüsünü tespit ederek ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. İfadesi alınan sürücüye 2 bin 40 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan site sakinlerinin yaşanan olayın sonrası Bursa Barosu Hayvanları Koruma Komisyonu üyesi bir avukatla iletişime geçerek durumu yargıya taşıyacağı öğrenildi.

Aynı köpeğin üzerinden iki yıl öncede bir aracın geçtiği ve boğazına dikiş atıldığı öğrenildi

Konuyla ilgili öfkelerini dile getiren site sakinleri, yaklaşık dört yıldır ismini Karamel koydukları sokak köpeğine ve beraberindekilere sahiplik yaptıklarını belirtti. Sokakta yaşayan diğer köpeklerinde bakımlarını üstlendikleri dile getiren site sakinlerinden Yıldız E., " Köpeği yaralı bir şekilde yerde hareketsiz yatarken fark ettim. Yanına gittiğimde baya yaralıydı. Kafa tası parçalanmıştı. Hemen aracımı getirdim, sağ olsun olayın meydana geldiği sitede oturan bir beyefendi de bana yardım etti, araca yükledik. Fakat yolda hayatını kaybetmişti. Çok üzgünüm." dedi.

Diğer yandan aynı sitede yaşayan Cemile H., " İnanın bunca yıldır hiç bir çocuğa zarar vermeyen bu köpeğimize sitede bakıyoruz. Her akşam bahçemin önüne geliyor, seviyorum, besliyorum ve sonrasında gidiyor. Ben hayvan sever olabilir, yada olmayabilirim. Sitede bir kaç komşumuz hayvan sevmediği gibi nefret derecesinde. Geçen sene de bu çocuğumuzun başına da aynı şey geldi. Komşumuz fark etmedim diyerek üzerinden geçti. Boğazına dikiş atıldı kurtuldu. Fakat bu son yaşanan olayda durum öyle oldu. Biz sitemizde hayvan beslemek istiyoruz. Biz hayvanlara düşman değiliz" diyerek tepkisini dile getirdi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ezdiği köpeğe aldırış etmeden aracını park edip gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ezdiği köpeğe aldırış etmeden aracını park edip gitti - Son Dakika
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