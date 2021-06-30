Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçakla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bursa'da bir süre birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçak zoruyla taksiye bindirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, şüpheli T.T. (26), yaklaşık 5 yıl birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı 2 çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gitti.

T.T, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği evde S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdi. Ardından Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek istedi.

Bu sırada bölgede tesadüfen bulunan basın mensupları duruma müdahale ederek polise haber verdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bazı suçlardan da arandığı tespit edilen şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama, tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığı ihlali ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.