Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı - Son Dakika
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Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

04.08.2022 09:54
Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı

Bursa'da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı.

Bursa'da bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprü duvarına çarptı. O anlar anbean araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, aydınlatması bulunmayan yolda viraja hızlı girince duramayarak köprüye çarptı. Sürücü kazayı hafif sıyrıkla atlatırken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. - BURSA

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Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı
Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Viraja hızlı giren otomobil köprü duvarına çarptı - Son Dakika
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