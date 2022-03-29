Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi - Son Dakika
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Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi

29.03.2022 13:16

Bursa'da sokakta bulunan bir tanktan sızan yanıcı kimyasal madde, ekiplerin incelemesinin ardından temizlendi.

Bursa'da sokakta bulunan bir tanktan sızan yanıcı kimyasal madde, ekiplerin incelemesinin ardından temizlendi.

Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Cenk Sokak'taki bir apartmanın önünde bulunan tanktan sızan madde, sokağa aktı.

Koku yayan ve yoldan geçen araçların lastiklerine de yapışan maddeden şüphelenen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Olaylara Müdahale Ekibi ise tanktan sızan maddeyi inceledi.

Kimyasal ve yanıcı olduğunun tespit edilmesi üzerine sokağa sızan madde Yıldırım Belediyesi araçlarınca temizlenerek bertaraf edildi.

Yapılan araştırmada tankın, sokaktaki bir apartmandan kısa süre önce taşınan kiracıya ait olduğu anlaşıldı.

Tank, incelemenin ardından kimyasalın içeriğinin belirlenmesi ve sahibine ulaşılması için güvenli alana götürüldü.

Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi
Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi
Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi
Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir tanktan sokağa sızan yanıcı kimyasal madde temizlendi - Son Dakika


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