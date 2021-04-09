Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın "buhar sistemiyle" söndürüldü - Son Dakika

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın "buhar sistemiyle" söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın, akıllı buhar sistemi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın, akıllı buhar sistemi sayesinde büyümeden söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca kısmında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi yangına, işletmede kurulu "akıllı buhar sistemiyle" müdahale edildi. Tutuşan bacaya tekstil kurutma makinesinin buharı verilerek alevler yayılmadan söndürüldü. Ekipler, tedbir amaçlı fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.

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