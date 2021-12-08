Bursa'da bir tüketicinin internetten aldığı diş protezinin kusurlu çıktığı iddiası - Son Dakika

Bursa'da bir tüketici, internet üzerinden satın aldığı diş protezinin kusurlu çıktığını iddia etti.

Tüketiciye, başvurusu üzerine Bursa Tüketiciler Derneğince destek sağlandı.

Dernek başkanı Sıtkı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetten alışverişlerden güvenilir firmaların seçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Diş proteziyle ilgili sürece değinen Yılmaz, "Firma 250 lira bedelle, 5 lira etmeyecek kirli bir ürün göndererek tüketiciyi hem paradan hem maldan mağdur etmiştir. Firma eğer geri ödemeyi kabul etmezse ilçe tüketici hakem heyetine başvuracağız. Heyetin en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, ayrıca tüketicilerin mesafeli satışlarda 15 günlük cayma haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.