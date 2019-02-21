Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" Resim Sergisi

Bursa'da "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" Resim Sergisi

23 dakika önce

Ressam Raif Zor'un, ilk Osmanlı köylerinden Cumalıkızık'ı işlediği eserlerinden oluşan "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" adlı resim sergisi açıldı.

Bursa'da
Ressam Raif Zor'un, ilk Osmanlı köylerinden Cumalıkızık'ı işlediği eserlerinden oluşan "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" adlı resim sergisi açıldı.

Bursa Vakıf Kültürü Müzesindeki serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Sönmez, 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık'ın sanatla anılmasının kent kültürünün yaşatılması adına önemli olduğunu söyledi.

Cumalıkızık'ın geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdürdüğünü vurgulayan Sönmez, 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan köyün birçok sanatçıya ilham verdiğini ifade etti.

Sergiye ilişkin bilgi veren Raif Zor da ilk kez geçen yıl gördüğü Cumalıkızık'a hayran kaldığını dile getirdi.

Sadece siyah çini mürekkebi kullanarak çalışmalarını gerçekleştirdiğini ifade eden Zor, bu çalışmanın kişisel 18'inci sergisi olduğunu kaydetti.

48 tablodan oluşan sergi, 2 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 07:33 Kaynak: AA

Bursa, Cumalıkızık, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Sene Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Kurduğu Fabrika ile Şimdi 7 Ülkeye İhracat Yapıyor 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor

Sokakta Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 19:56:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Bir Vakıf Köyü Cumalıkızık" Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]