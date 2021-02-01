Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıta ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Çardak Cami civarında yürüyen Rıdvan Topal (65) yolda 4 çeyrek altın buldu. Bir süre belirtilen adreste bekleyen ancak sahibine ulaşamayan Topal, daha sonra İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Topal, altınları sahibine ulaştırılmak üzere buradaki görevlilere teslim etti.