Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti - Son Dakika

Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti

01.02.2021 19:53
Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıta ekiplerine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıta ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Çardak Cami civarında yürüyen Rıdvan Topal (65) yolda 4 çeyrek altın buldu. Bir süre belirtilen adreste bekleyen ancak sahibine ulaşamayan Topal, daha sonra İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Topal, altınları sahibine ulaştırılmak üzere buradaki görevlilere teslim etti.

İnegöl, Zabıta, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti - Son Dakika


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