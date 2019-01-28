Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

Bursa'da Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı

44 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde motosikletli bir kişinin dikkati sayesinde polis, 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ile iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı.

Bursa'da Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde motosikletli bir kişinin dikkati sayesinde polis, 20 bin TL değerinde ziynet eşyası ile iki ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4'ü kadın 5 şüpheliyi yakaladı. 

Olay, geçen hafta ilçenin  Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Mahallesi'ndeki motosikletli bir kişi, otomobil içinde bulunan 4'ü kadın 5 kişinin hareketlerinden şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, ihbarı yapan motosikletli kişinin desteği ile şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Bir süre sonra mahallede yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Özlem B. (18), Pınar B.(34), Ebru A.(25) ve Tuğba G.(25) ile Bayram B. oldukları belirlendi.

Şüphelilerin yapılan sorgulamallarında ilçede üç ayrı evden yapılan 20 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyaların yanısıra elektronik ve bazı eşyaların çalındığı hırsızlık olaylarının failleri olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliye'sine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ebru A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:48 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:32:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Bir Vatandaşın Dikkati Sayesinde Hırsızlık Şüphelileri Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]