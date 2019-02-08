Bursa'da Bir Yılda 2 Bin 439 Kişi Sigara Bağımlılığından Kurtuldu

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniklerine 11 bin 476 başvuru yapıldığını ve 2 bin 439 vatandaşın sigara bağımlılığından kurtulduğunu bildirdi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, geçen yıl Bursa'da sigara bırakma polikliniklerine 11 bin 476 başvuru yapıldığını ve 2 bin 439 vatandaşın sigara bağımlılığından kurtulduğunu bildirdi.



Akan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tütün kullanımıyla mücadelenin en önemli aşamalarından birinin kullanıcıların bırakmaları yönünde desteklenmesi ve kararlılık geliştirmeleri yönünde motive edilmeleri olduğunu belirtti.



Bilimsel geçerliliği kanıtlanmış yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından kurtulmanın mümkün olabildiğini vurgulayan Akan, "Kullanıcıların bu husustaki farkındalıklarını ve motivasyonlarını artırmak önemlidir. İlimizde bu doğrultuda aktif hizmet veren gerek hastanelerimiz bünyesinde gerekse birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık hayat merkezlerimizde yer alan 15 adet sigara bırakma polikliniği bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.



Akan, her yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısının arttığına işaret ederek, "2017 yılında farmakolojik tedavi ve danışmanlık hizmeti alan 5 bin 806 kişiden bin 369'u sigarayı bıraktı. 2018 yılında ise ilimiz sigara bırakma polikliniklerine 11 bin 476 başvuru olurken, başvuru yapanlardan 2 bin 439 vatandaşımız sigarayı bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.



Vatandaşların "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı"nı arayarak danışmanlık hizmeti alabileceğine değinen Akan, şunları kaydetti:



"Bu polikliniklerde sigara bırakma konusunda eğitim almış uzman hekim, hekim ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Hekim tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış açısıyla değerlendirilerek bağımlılık düzeyi ortaya konulmaktadır. Gerekli tanısal testler, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunda farmakolojik tedavi düzenlenmekte, gerekli durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti verilmektedir."

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