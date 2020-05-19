Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı - Son Dakika

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı İnegöl Belediyesi radikal bir değişime giderek daha temiz bir yaşam için 'Bireysel Çöp Konteyner' projesini faaliyete geçirdi İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner'...

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı, System.String[]

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı

İnegöl Belediyesi radikal bir değişime giderek daha temiz bir yaşam için 'Bireysel Çöp Konteyner' projesini faaliyete geçirdi

BURSA - İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner' uygulamasının başarılı sonuçlar vermesi üzerine, çalışmanın tüm şehirde hayata geçirilmesine karar verildi. İlk etapta 3 bin bireysel konteyner dağıtımına Mesudiye Mahallesinden başlandı.

Şehirde çıkarılan zamansız çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün de kaybolmasını sağlayacak uygulama ile sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteynerler yerleştiriliyor. Bu şekilde yeni bir çöp toplama sistemine de geçiliyor. Konteynerin bakımı, temizliği ve muhafazası ilgili binaya ait olurken, konteynerlerin yerlerinin belirlenirken evlerinin önüne zincirlenmesi veya evin içinde tutulması konusunda vatandaşlar kendileri karar verebilecek. Ancak çöp günlerinde konteynerler kapı önünde bulundurmak zorunda olacak.

Geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Pazar günü Mesudiye Mahallesinde başlayan bireysel çöp konteyner dağıtımlarına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Aynı zamanda konteyner birlikte geri dönüşüm kutuları da dağıtılarak vatandaşlara bu konuda da daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bireysel Çöp Konteyner dağıtımı sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Mesudiye Mahallemiz deyiz. Çalışma arkadaşlarımız sahada, muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir aradayız. İnegöl'de bildiğiniz gibi bireysel çöp konteyner uygulaması normal şartlarda yoktu. Bunu enine boyuna düşündük, değerlendirdik. En doğrusunun ne olacağını çalıştık. Açıkçası hem kültürümüze daha uygun olacağı için hem de sahada gerçekleşenler üzerinde yaptığımız değerlendirmelerde; evlerimizde, binalarımızda bireysel çöp konteyner uygulamasının daha doğru olacağına karar vermiştik. Biliyorsunuz bunun ilk pilot uygulamasını Kemalpaşa Mahallesinde gerçekleştirmiştik. Orada olumlu sonuçları gördüğümüzde Mesudiye Mahallemizde de bir pilot bölge seçtik. Burada da olumlu sonuçlar alınca tüm mahallelerimizde yaygınlaştırma kararı aldık" dedi.

3 Bin konteyner dağtılıyor

İlk etapta Mesudiye Mahallesinde 3 bin konteyner dağıtılacağını duyuran Başkan Taban, "Arkadaşlarımız bugün burada 3 bin konteyner dağıtıyorlar. Her bir binaya bir konteyner şeklinde dağıtılıyor. Ancak bunların hacmi değişiyor. 0-6 daire olan binalarda 120 litrelik çöp konteyner, 6-12 daire arasındaki binalarda 240 litre ve 12 daire üzeri toplu konutlarda 770 litre gibi yapıya uygun, çıkacak çöp miktarına uygun çöp konteyner teslim edilmeye başlanmış oldu. Yasak günündeyiz ama ekiplerimiz sahada. Hava sıcak olmasına rağmen arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Taban, yeni uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını da dileyerek şöyle devam etti: "İnşallah çok yerinde, faydalı olacak. Ortalıkta çöpler kaldıkça bir taraftan açıkta kalan çöp koku oluşturabiliyor, sinekler olabiliyor, kedi köpek gibi hayvanlarımız tarafından dağıtılabiliyor İnşallah bunların her biri sonlanacak. Bildiğiniz gibi temizlik hususundaki hassasiyetlerimizi hep söyledik. Belki bugün bu salgının da neticesinde en çok konuştuğumuz konulardan biri temizlik. Temizlik konusunda dikkatli olacağız. Kaldı ki biz Müslümanız. Müslüman kirletmez, temiz olmak zorundayız. Pek çok topluma göre de aslında bu konuda çok daha dikkatliyiz. Sadece çevremiz noktasında biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Onu da inşallah aşacağız. Ben bu konuda çok daha başarılı bir İnegöl ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu şehir en temiz şehir olacak, örnek şehir olacak. Kimsenin sigarasını, elindeki kağıdını, çöpünü yere atmadığı bir sürece geçeceğiz ve örnek bir şehir olacağız inşallah."

Kullanmayana ceza uygulanacak

Öte yandan, bireysel çöp konteyner dağıtımı yapılan bölgelerde artık poşetlerle kapı önlerine çöp çıkarmak yasaklandı. konteyner yerine gelişi güzel şekilde sokağa çıkarılan çöplerle ilgili yasal işlem yapılacak ceza uygulanacağı ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı - Son Dakika

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