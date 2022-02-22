Üye Girişi
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı - Son Dakika

Bursa'da biri metruk 4 ev yandı

22.02.2022 11:01
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sabah iki katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bu bina ve çevresindeki evlerde yaşayanlar dışarı çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bu binanın bitişiğindeki biri metruk 3 eve sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yetkililerden bilgi aldı.

Söz konusu 4 evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da biri metruk 4 ev yandı
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı

YORUMLAR
500
Bursa'da biri metruk 4 ev yandı Bursa'da biri metruk 4 ev yandı

İstiklal Mahallesi, Yangın, Gürsu, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da biri metruk 4 ev yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da biri metruk 4 ev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement