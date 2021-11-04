Üye Girişi
Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

04.11.2021 14:57
Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "bilişim sistemine girme" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Tolgahan T. (25), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanığın bazı yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Tolgahan T, müşteki S.K. (26) ile 7 yıldır birlikte olduklarını ve iki çocuklarının bulunduğunu anlattı.

S.K'nin haziran ayında çocukları da alarak evi terk ettiğini, 25 Haziran'da geri döndüğünü belirten sanık, "Aramızdaki meseleyi halletmiştik. Gece bir apartta kaldık. Ertesi sabah, 'Evin anahtarını alacağım.' diyerek gitti. Bir daha kendisine ulaşamadım. Ortak Facebook hesabımız vardı, ikimizin telefonunda da açıktı. Facebook'tan görüştüğü emlakçıları bularak adresini tespit ettim." diye konuştu.

Bu sırada çocuklarından birinin kaybolduğunu öne süren sanık Tolgahan T, "Kapıyı hizmetçi bayan açtı. Normalde kapalı olan eşimi açık halde gördüm. Çocuğumuz kaybolmasına rağmen haberi de yoktu. Tartışırken itekleyip yatağa düşürdüm. Oradan aldığı bıçakla bana saldırdı. Aramızda boğuşma yaşandı. Bıçağı aldım ancak kendisine kesinlikle vurmadım. Burnuna da vurmadım, burnu daha önceden kırıktı. Müştekiye cinsel saldırıda bulunduğum iddiası da doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Sanık Tolgahan T, S.K'nin rızasıyla evden çıktıklarını ve çocuklarının yanına gitmek üzere taksiye bindiklerini ancak yolda birkaç defa araçtan inmeye çalıştığını öne sürerek, "Araca bindirirken bir kadın geldi. 'Belinde bıçak var.' dedi, elimi havaya kaldırıp almasına müsaade ettim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada olaya müdahale eden iki gazeteci ile olayın gerçekleştiği taksinin şoförü tanık olarak dinlendi.

Müşteki S.K'nin dün mahkemeye verdiği ifadede sanıktan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da 30 Haziran'da Tolgahan T'nin, birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı iki çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gittiği, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği ikametgahta S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdiği öne sürülmüştü. Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek isteyen Tolgahan T'ye bölgede tesadüfen bulunan gazeteciler müdahale ederek polise haber vermişti. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.

Hakaret, Saldırı, konut, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Bahçeli'yi 14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor 13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!

Son Dakika Haberleri
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
13:54 Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler
13:50 Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda Fransa'da birçok hastanenin acil servisleri koronavirüs sebebiyle hizmet veremeyecek durumda         
14:26
Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir         
14:19
Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Fuhşa sürükleyen kocasını öldüren Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım         
13:45
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyumasıyla duran arabaları gelecek yıl satışa çıkaracak         
11:48
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız         
10:56
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:04:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık hakim karşısında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement