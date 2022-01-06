Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbettiği öne sürülen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını darbedip bıçakla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tolgahan T. (26), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın bazı yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tolgahan T, önceki savunmalarına ekleyeceği bir hususun olmadığını söyledi.

Sanık avukatı ise şikayetçi kadının yurt dışına yerleştiğini ve çocuklarıyla ilgilenmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Heyetin kararı üzerine söz isteyen sanık, tutukluluğunun iki çocuğunu olumsuz etkileyeceğini, annesinin onlara bakmakta zorlandığını öne sürdü. Mahkeme başkanı ise Tolgahan T'ye, çocuklarını daha önce düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Bursa'da geçen yıl 30 Haziran'da Tolgahan T'nin, birlikte yaşadıktan sonra ayrıldığı iki çocuğunun annesi S.K'nin Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evine gittiği, hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen girdiği ikametgahta S.K'yi darbettikten sonra bıçak zoruyla taksiye bindirdiği ileri sürülmüştü. Yıldırım ilçesindeki Akçağlayan Mahallesi'nde kadını taksiden indirmek isteyen Tolgahan T'ye bölgede bulunan gazeteciler müdahale ederek polise haber vermişti.

Tutuklanan Tolgahan T hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "basit yaralama", "silahla tehdit", "hakaret" ve "bilişim sistemine girme" suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.