Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

16.06.2022 10:51

Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada Bursa'da kısa süre içinde 2 tane bisiklet çalan şüphelileri güvenlik kameraları ele verdi.

Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

BURSA - Bursa'da kısa süre içinde 2 tane bisiklet çalan şüphelileri güvenlik kameraları ele verdi. Şüphelilerden birinin daha önce de motosiklet hırsızlığının firari şüpheli olduğu öğrenildi.

Olay, dün sabah saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 2 tane çalınan bisiklet hırsızlığı şikayeti üzerine harekete geçti. Bisikletlerin çalındığı yerlerde güvenlik kamerası incelemesi yapan ekipler; şüphelilerin D.A. ve K.F. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli Demetevler Mahallesi Demetevler Caddesi üzerine çaldıkları bisikletler ile kıskıvrak yakalandılar.

K.F.'nin sırt çantasında yapılan aramalarda hırsızlık olaylarında kullandığı değerlendirilen büyük demir kesme makası, pense, İngiliz anahtarı, kerpeten ve çeşitli boylarda tornavida ele geçirildi. Çalınan bisikletler aynı günde sahiplerine teslim edildi. D.A.'nın ise 2 farklı dosyadan motosiklet hırsızlığının faili firar şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada
Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
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Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada Bir garip mazgal hırsızlığı kamerada Alanya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı Alanya'da bisiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bisiklet hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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