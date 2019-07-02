Son Dakika Haberleri: Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı
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Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı

12 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada 50'ye yakın bisiklet ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın giriş katına bıraktığı bebek arabasının çalındığını farkeden B.G., durumu polise bildirdi. Apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan aranan C.S. (18) olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından C.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.S.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi.
Polis merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi. C.S., çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve televizyon hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa, Polis, Bursa, Güncel
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