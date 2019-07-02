Bursa'da bisiklet ve bebek arabası çalan şüpheli tutuklandı
12 dakika önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:58 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde bebek arabası ve bisiklet çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada 50'ye yakın bisiklet ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın giriş katına bıraktığı bebek arabasının çalındığını farkeden B.G., durumu polise bildirdi. Apartmanın girişinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan aranan C.S. (18) olduğunu tespit etti. Kimlik tespitinin ardından C.S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. C.S.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda bebek arabası ve 50'ye yakın bisiklet ele geçirildi. Polis
merkezine götürülen bisiklet ve bebek arabaları sahiplerine teslim edildi. C.S., çok sayıda bisiklet, bebek arabası ve televizyon hırsızlığı yaptığı suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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