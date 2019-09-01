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Bursa'da bisikletli düğün konvoyu

59 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni evlenen Kadir Aktürk ve Ömür Aktürk çifti, ilçede bisikletlerle düğün konvoyu düzenledi.

Bursa'da bisikletli düğün konvoyu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni evlenen Kadir Aktürk ve Ömür Aktürk çifti, ilçede bisikletlerle düğün konvoyu düzenledi.

Dünya evine giren Kadir Aktürk ve Ömür Aktürk çifti, düğün konvoylarını bisikletlerle gerçekleştirme kararı aldı. Bunun üzerine İnegöl Belediyesinin önünde bir araya gelen gelin ve damat ile aralarında İlçe Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bulunduğu katılımcılar bisikletlerle ilçede tur attı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Kadir Aktürk, bisiklet konusunda farkındalık yaratmak için eşi ve bisikletseverlerle böyle bir düğün konvoyu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gelin Ömür Aktürk ise konvoyda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan bisikletlerden oluşan düğün konvoyunu gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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