Sokakta sıkıştırdığı husumetlisini, 30 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bisikletli bir kişi sokak ortasında 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Husumetlisi olduğu bisikletli kişiyi minibüsü ile sokak sokak kovalayıp bir ara sokakta sıkıştırınca bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden eski kamyon soförü H.Ş. polise giderek teslim oldu.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Hasanbey Mahallesinde sokak aydınlatmalarının da çok olmadığı bir ara sokakta kavga eden 2 kişiden biri diğeri tarafından defalarca bıçaklanıp yere yığıldı. Bağrışmaların üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri yerde ağır yaralı bir kişinin yattığını fark edince polise ve 112 ambulansına haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralı şahsın Mustafa Çikin isimli kişi olduğunu belirledi. 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Çikin kurtarılamadı.

GİDİP TESLİM OLMUŞ

Olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen Hasan Ş. isimli eski kamyon şoförü; olay yeri adresini verip birini bıçakladığı söyleyerek teslim oldu.

H.Ş.

EZMEK İÇİN KOVALAYIP YAKALADIĞI YERDE BIÇAKLAMIŞ

Hasan Ş. aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlisi olduğu Mustafa Çikin'i bisiklet kullanırken gördüğünü minibüsü ile ezmek istediğini uzun süre kovaladıktan sonra Hasanbey Mahallesinde bir ara sokakta sıkıştırıp bıçakladığını belirtti. Otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılan Mustafa Çikin'in vücuduna 30 bıçak darbesi aldığı belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Ş.'nin adliyeye sevkedildiği olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.