Bursa'da bisikletten erzak hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu sırada bisiklette asılı paketi gören bir kişi, erzak paketini alarak kaçtı. Saniyeler sonra dışarı çıkan Mahmud C, paketin yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki bir dükkana gelen Mahmud C, evine aldığı erzak paketini bisikletine asarak dükkana girdi.

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