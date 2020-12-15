Bursa'da bisikletten erzak hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bursa'da bisikletten erzak hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
15.12.2020 21:41
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık zanlısının park halindeki bisikletteki erzakları çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık zanlısının park halindeki bisikletteki erzakları çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Caddesi'ndeki bir dükkana gelen Mahmud C, evine aldığı erzak paketini bisikletine asarak dükkana girdi.
Bu sırada bisiklette asılı paketi gören bir kişi, erzak paketini alarak kaçtı. Saniyeler sonra dışarı çıkan Mahmud C, paketin yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.
Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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