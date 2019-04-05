Bursa'da, "Biz Anadoluyuz" Heyecanı
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi altında İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Erzurum'dan, Bursa Valiliğine 61 öğrenci ve 5 öğretmen ziyarete geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesi altında İç İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen, "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Erzurum
'dan, Bursa
Valiliğine 61 öğrenci ve 5 öğretmen ziyarete geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesi altında ve İçişleri Bakanlığı
tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Erzurum'dan Bursa'ya gelen 61 öğrenci ve 5 öğretmen, Bursa Valiliğini ziyaret etti. Misafir öğrenciler, Valilik Heykel Hizmet Binasına gelişlerinde, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal
tarafından karşılandı. Vali Yardımcısı Ünsal öğrencilere Bursa hakkında kısa bir bilgi verip her biri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Günün anısına fotoğraf çektirilerek, hediye verilmesinin ardından ziyaret son buldu. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:00 Kaynak: İHA
Hastada Kızamık Virüsü Tespit Edildi, Yoğun Bakım Karantinaya Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni Ziyaret Etti
Seçimi Kazanan AK Parti'li Meclis Üyesi, "Görevi Hak Etmiyorum" Deyip İstifa Etti
Sahip Olanı Zengin Eden Kuzulardan Almak İçin 4 Ay Sıra Bekliyorlar