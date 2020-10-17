Bursa'da böcek ilacından uyuşturucu yaptığı iddia edilen zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde böcek ilacından uyuşturucu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı A.C, S.T. ve B.D, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gemlik'te dün Muratoba mevkisinde yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların üzerinde uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan toz ve böcek ilacı ele geçirilmişti.