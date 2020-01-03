Bursa'da boğazından bıçaklanan emekli uzman çavuş ağır yaralandı - Son Dakika

Emekli uzman çavuş Teoman Y. (48), Atatürk Caddesi 'nde Mahir B. (38) ile karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

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