Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar

14.03.2022 04:10

Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar Bursa'da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.

Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar

BURSA - Bursa'da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.

Bursa'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar dışarıya akın ederek karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartarak hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü havada bone takıp yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.

Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar
Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar
Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar

YORUMLAR
500
Bursa'da kar nedeniyle kapanan 531 mahalle yolu ulaşıma açıldı Bursa'da kar nedeniyle kapanan 531 mahalle yolu ulaşıma açıldı Bursa'da geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlar temizleniyor Bursa'da geçitler, kaldırımlar ve metro girişlerindeki buzlar temizleniyor

Bursa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar - Son Dakika


Son Dakika
01:03 ABD'den çarpıcı Rusya açıklaması: Putin, Rus güçlerinin Ukrayna'da istediği ilerlemeyi gösteremediği için hüsrana uğradı
00:41 İki kulübün başkanı birbirine girdi! Tahir Kıran'dan Ali Koç'a olay sözler: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
00:33 Zelenski teknoloji devlerine destek çağrısında bulundu: Ya barıştan yanasınızdır ya da savaştan
00:27 AK Parti'den istifa eden 200 kişinin İyi Parti'de rozetleri takıldı
23:59 Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız
23:56 Erman Toroğlu'nun hedefinde hakemler vardı! Canlı yayında öfkeden deliye döndü: Maç idare edin lan!
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 04:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement