İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı

31.07.2022 14:17
İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı

Bursa'da boş alanda kasıtlı yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da boş alanda kasıtlı yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gemlik- Orhangazi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin işletme tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan çalılıkta iki noktada küçük çapta yangın çıkması, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Çevrede bulunan kameraları ve vatandaş ifadeleri üzerine yapılan çalışmada, şüpheli bir şahsın bölgede kasıtlı olarak yangın çıkarıldığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli şahsın Osman Ö. olduğunu tespit ederek kısa süre içerisinde yakaladı. İfadesinde esnafla tartıştığını iddia eden Osman Ö. küçük çapta çalılık yakarak dikkat çekmeye çalıştığını, çalılığın hızlı yanmasını hesap edemediğini öne sürdü. Osman Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Yunus polislerinden huzur denetimi Yunus polislerinden huzur denetimi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
13:10 Putin yeni Rus füzesiyle gözdağı verdi: Sesten dokuz kat hızlı yol alabilen yeni zirkon hipersonik kruz füzelerimiz geliyor
12:52 Konser verdiği esnada üzerine telefon fırlatılan şarkıcı Ece Seçkin isyan etti: Refleksle kolumu kaldırmasam gözüm çıkmıştı
12:44 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi
12:36 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın, gittiği sözde hoca tarafından dolandırıldı
12:16 Arda Turan duyumculuğa devam ediyor! Portekizce paylaştığı "günaydın" mesajıyla William Carvalho transferine dair mesaj verdi
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 14:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: İki noktada kasıtlı yangın çıkaran zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement