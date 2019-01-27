Bursa'da Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir arsada erkek cesedi bulundu.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir arsada erkek cesedi bulundu.



Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki boş arsada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, boğazında kesikler bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm sebebini bulmak için çalışma başlattı.

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