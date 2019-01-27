Son Dakika Haberleri: Bursa'da Boş Arazide Şüpheli Ceset

Bursa'da Boş Arazide Şüpheli Ceset

1 saat önce

Bursa'da boş arazide şüpheli ceset Elinde kesik, kıyafetlerinde kan izleri varBURSA - Bursa'da boş arazide hurdacının farkettiği erkek cesedi polisi alarma geçirdi.

Bursa'da boş arazide şüpheli ceset
Elinde kesik, kıyafetlerinde kan izleri var

BURSA - Bursa'da boş arazide hurdacının farkettiği erkek cesedi polisi alarma geçirdi. 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin ellerinde kesi izleri kıyafetlerinde ise kan izleri bulunduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Odun Depoları arkasındaki boş arazide yerde hareketsiz bir kişinin yattığını farkeden bir hurdacı polisi arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevkedildi. Kolunda kesik ve kıyafetlerinde kan izi olduğu belirlenen 50-55 yaşlarındaki erkek şahsın sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından öldüğü belirlendi. Polis cesedin çevresine güvenlik şeridi çekip olayla ilgili delil ararken, cesedin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılması bekleniyor
Öte yandan topladığı hurda eşyaları teslim etmek için bölgeye gelen hurdacı, "Yerde yatan bir kişi gördüm. Yanına gittiğimde hareketsizdi. Polis ekiplerine haber verdim. Geldiklerinden ölmüş olduğunu söylediler. Daha önce burada bu şahsı hiç görmemiştim" dedi. Cesedin bulunduğu arsanın sahibi olduğu belirtilen bir kişi ise "Kiracım haber verdi geldim. Daha önce burada hiç görmediğimiz bir şahıs, olayın ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan polis olayla alakalı çok yönlü tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:04 Kaynak: İHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
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