Bursa
'da boş arazide şüpheli ceset
Elinde kesik, kıyafetlerinde kan izleri var
BURSA - Bursa'da boş arazide hurdacının farkettiği erkek cesedi polisi alarma geçirdi. 55 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin ellerinde kesi izleri kıyafetlerinde ise kan izleri bulunduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi
ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi
Odun Depoları arkasındaki boş arazide yerde hareketsiz bir kişinin yattığını farkeden bir hurdacı polisi arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevkedildi. Kolunda kesik ve kıyafetlerinde kan izi olduğu belirlenen 50-55 yaşlarındaki erkek şahsın sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından öldüğü belirlendi. Polis
cesedin çevresine güvenlik şeridi çekip olayla ilgili delil ararken, cesedin Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp
Morgu'na kaldırılması bekleniyor
Öte yandan topladığı hurda eşyaları teslim etmek için bölgeye gelen hurdacı, "Yerde yatan bir kişi gördüm. Yanına gittiğimde hareketsizdi. Polis ekiplerine haber verdim. Geldiklerinden ölmüş olduğunu söylediler. Daha önce burada bu şahsı hiç görmemiştim" dedi. Cesedin bulunduğu arsanın sahibi olduğu belirtilen bir kişi ise "Kiracım haber verdi geldim. Daha önce burada hiç görmediğimiz bir şahıs, olayın ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan polis olayla alakalı çok yönlü tahkikat başlattı.