Bursa'da boş arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, boş bir arsada bulunan tabancanın ateş alması sonucu bir çocuk ayağından yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacivat Mahallesi'nde yaşayan Z.Ö. (7) ve Y.O. (12), mahallelerindeki boş bir arsadaki otların arasında tabanca buldu.
Y.O'nun elindeki tabanca bir süre sonra oyun oynarken ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi Z.Ö'nün ayağına isabet etti.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Z.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tabancaya polis ekiplerince el konulurken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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